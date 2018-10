CMF investe 41 mil euros em obras nos bairros sociais

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) deu início, esta semana, a um leque de intervenções em vários complexos habitacionais do município.

Os trabalhos de reparação incidem em cinco ramais de esgotos e em diversos restauros a moradias, num investimento que ascende a 41 mil euros, e que estará concluído até ao final do ano, abrangendo os complexos habitacionais do Galeão, Canto do Muro, Quinta Josefina, Várzea, Caminho do Comboio e Quinta Falcão.

A vereadora Madalena Nunes, que tutela o pelouro da Habitação no Município, destaca que “este é mais um exemplo do nosso investimento contínuo na habitação social, não só em termos de nova habitação, mas igualmente na manutenção dos complexos existentes”.

“Esta operação vem colmatar situações recorrentes do dia-a-dia, no sentido de preservar as condições das habitações e salvaguardar a sustentabilidade dos nossos complexos municipais, incluindo dos espaços públicos”, acrescenta.

Entre os trabalhos previstos está: a correcção de avarias nos sistemas de drenagem de esgotos de vários fogos, a remoção e reposição de tetos falsos e pavimentos, a execução de pinturas resultantes das zonas afectadas por avarias e o fornecimento e colocação de móveis de cozinha em específicas situações de necessidade.