CMF e ACIF distinguiram três lojas no Concurso de Vitrinismo para o comércio tradicional

A Câmara Municipal do Funchal organizou, este Natal, em parceria com a ACIF – Associação Comercial e Industrial do Funchal, mais uma edição do Concurso de Decoração de Vitrines e/ou Fachadas dos estabelecimentos comerciais do centro da cidade. Os grandes vencedores foram a Óptica Ergovisão, a loja de roupa Sous e a livraria Jóias de Cultura:

1.º Lugar – Ótica Ergovisão (prémio de 1.000 euros), pela harmonia, criação de um tema e uso de materiais naturais;

2.º Lugar – Loja de Roupa Sous (500 euros), pela criatividade, harmonia e impacto;

3.º Lugar – Livraria Jóias de Cultura (250 euros), pela criatividade e reciclagem de materiais.

O concurso de vitrinismo, cuja edição inaugural decorreu no Natal do ano passado, repetindo-se por ocasião da Festa da Flor 2017, contribuiu, mais uma vez, para a dinamização do comércio local da cidade, concretizando uma medida prevista no Programa de Revitalização de Comércio e Serviços do Funchal, criado pela CMF em 2015 e que, ao longo dos últimos anos, tem tido um papel preponderante na regeneração da economia local do Funchal.

O objectivo da Câmara Municipal do Funchal é manter dois concursos anuais de vitrinismo (Natal e Festa da Flor), pela importância desta iniciativa, não só no embelezamento das ruas nestas alturas especialmente simbólicas mas, sobretudo, pela importância da decoração das vitrines/montras para a atractividade dos clientes, também em termos turísticos, e, consequentemente, para a maior dinâmica de vendas.