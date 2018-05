CMF dinamiza debate sobre empreendorismo no feminino

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) dinamiza amanhã, dia 22 de Maio, pelas 11 horas, o início de um ciclo de debates, enquadrado na estratégia municipal para a promoção do empreendedorismo. O primeiro debate terá lugar no Nini Andrade Design Center, com entradas livres.

O ciclo é intitulado ‘Empreender +’ e, neste primeiro debate, o objetivo foi juntar um grupo de mulheres empreendedoras que, através da partilha do seu conhecimento e da sua experiência pessoal, vão mostrar que o género não é uma questão quando se trata de empreender. O mote é que fazer diferente, correr riscos e investir está ao alcance de todos, pelo que o fundamental são as oportunidades e, nessa medida, as instituições também têm um papel a desempenhar.

A CMF destaca, igualmente, que a dinamização da economia local e a criação de emprego passam cada vez mais pela capacidade de empreender. O Município está ciente do seu papel neste processo e é por isso que desenvolveu uma estratégia municipal para o efeito. A primeira acção no âmbito da estratégia ‘Funchal Empreende’ é o pacote de formação municipal, que começou a ser dinamizado na passada sexta-feira por Cristina Pedra, Presidente da ACIF, e vai decorrer até julho, sendo a promoção de debates públicos em torno do tema a iniciativa que se segue.

Esta conversa inaugural contará com a presença de mulheres que partilham conhecimentos e experiências, com o intuito de promover a cultura empreendedora como resposta aos desafios do mercado. As oradoras são Raquel Brazão – Responsável pelo Balcão do Investidor da CMF; Carolina Brederode – Arquitecta, Coordenadora da Oficina Solidária e Empresária; Sofia Vasconcelos – Blogger; Sara Santos – Empresária, Arquiteta de Interiores e Artista; Catarina Claro – Mediadora Cultural e Contadora de histórias; e Nini Andrade - Designer de Interiores. A vereadora Idalina Perestrelo fará a abertura do evento da parte do executivo municipal.