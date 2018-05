CMF associou-se a iniciativa solidária para os Sem-Abrigo

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, esteve presente, esta tarde, na apresentação oficial de uma iniciativa solidária da barbearia funchalense Anatomic Tatto Studio & Barbershop, que decorreu nos Paços do Concelho. A vereadora Madalena Nunes esteve igualmente presente.

A iniciativa consistiu em proporcionar a 12 pessoas sem-abrigo do concelho uma intervenção em termos de autoestima e uma transformação em termos de imagem, tendo contado com o apoio do Centro de Apoio ao Sem Abrigo (CASA) e da Câmara Municipal do Funchal.

Paulo Cafôfo congratulou Virgílio Silva, proprietário da Anatomic Tatto Studio & Barbershop, “pelo simbolismo da iniciativa, numa causa muito importante e que nos deve unir a todos, entidades públicas e privadas do concelho” e sublinhou que “a Câmara Municipal do Funchal continuará a desenvolver acções próprias no sentido de responder aos desafios que se colocam às pessoas sem-abrigo e a ser um parceiro para todos quantos se queiram associar a esta resposta.”

A exposição alusiva a esta campanha solidária, que reúne cerca de 70 fotografias captadas aos sem-abrigo que quiseram participar, está exposta no átrio dos Paços do Concelho. O objectivo final da campanha é conseguir criar um fundo de urgência para a compra de medicamentos e necessidades de primeira ordem desta população, pelo que cada um dos registos patentes na exposição poderá ser adquirido por um valor simbólico, revertendo a totalidade do lucro para o propósito já explicado.