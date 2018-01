CMF aprova financiamento para consolidação de seis escarpas

A primeira reunião de Câmara do ano 2018 ficou marcada pela aprovação “por unanimidade” de todas as propostas debatidas pelo executivo municipal do Funchal esta quinta-feira, com destaque para o financiamento de candidaturas para a consolidação de seis escarpas no concelho.

O vice-presidente da autarquia anunciou aos jornalistas que todas as candidaturas, orçadas num valor global de 8,7 milhões de euros, foram aprovadas no âmbito do PO SEUR e que a notícia foi transmitida durante a reunião de Câmara.

“Trata-se de uma boa notícia para a Câmara do Funchal e para os funchalenses. Foram cinco candidaturas que contemplam a consolidação de seis escarpas, a qual acontecerá ainda este ano, através de um concurso público que será lançado nos próximos 60 dias”, acrescentou Miguel Silva Gouveia.

As escarpas em questão situam-se: na rua 5 de Outubro, no acesso ao Bairro dos Moinhos; na Estrada Comandante Camacho de Freitas, entre o Encontro e a zona da Fundoa, e, na mesma rua, na margem aposta junto à Socipamo; no talude do Caminho dos Tornos; no Cabeço, no Monte e na rua Pestana Júnior, junto aos antigos armazéns da Autarquia do Funchal.

Desta reunião resultou também a aprovação da minuta do contrato de aquisição de quatro viaturas de combate a incêndios florestais (três veículos pesados e um ligeiro), num valor de 668 mil euros, que deverão entrar ao serviço do Bombeiros Sapadores do Funchal já na próxima primavera.

Foi ainda deliberada a abertura de um procedimento que conduzirá ao regulamento de transportes públicos de passageiros em veículos ligeiros (ou seja, dos táxis), que será posteriormente submetido à consulta pública de parceiros do sector, como a Aitram-Associação Industrial de Táxi da Região Autónoma da Madeira ou a ACIF. Este regulamento contemplará: o tipo de serviços que podem ser estabelecidos pelos táxis, a fixação de um contingente máximo do número de táxis no concelho do Funchal, a emissão de licenças e a definição de lugares de estacionamento para este tipo de veículos.