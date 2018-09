CMF anuncia manhã vencedores do concurso de vitrinismo ‘Montras Sustentáveis’

A Câmara Municipal do Funchal promoveu, ao longo desta semana, em parceria com a ACIF, o concurso de vitrinismo ‘Montras Sustentáveis’, junto do comércio local da Baixa do Funchal, no âmbito da Semana da Mobilidade 2018.

O objectivo da iniciativa foi promover o comércio local, lançando um desafio aos comerciantes locais para que decorassem as montras dos respectivos estabelecimentos com elementos alusivos à temática da mobilidade sustentável, nomeadamente o transporte público colectivo, a mobilidade eléctrica, pedonal e ciclável, a eficiência energética, a segurança rodoviária e a intermodalidade.

As montras foram, durante esta semana, classificadas pelo júri definido, com base na criatividade, utilização de materiais recicláveis e mensagem de sensibilização subordinada à mobilidade sustentável, e os vencedores serão anunciadas amanhã (dia 22 de Setembro), pelas 11 horas, numa sessão que decorrerá no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal.