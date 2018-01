CMF alarga prazo de pagamento da factura da água até dia 10 de Janeiro

Desde ontem, várias foram as queixas de munícipes funchalenses que, por não terem recebido a factura da água relativa ou mês de Dezembro ou terem-na recebido após o prazo limite de pagamento, viram-se impedidos de pagar as suas contas.

O gabinete da presidência da Câmara Municipal do Funchal (CMF) já garantiu ao DIÁRIO que os cidadãos poderão regularizar as suas contas até ao dia 10 de Janeiro (quer junto dos balcões de atendimento da Loja do Munícipe e do Cidadão, do ponto CTT ou agente Payshop mais próximo, quer via Multibanco ou homebanking), sem quaisquer encargos adicionais, uma vez que o problema no envio postal das facturas deveu-se a um atraso dos CTT.

Paralelamente, a autarquia assegurou que a Loja do Munícipe do Funchal (encerrada ontem, devido à tolerância de ponto) já se encontra a funcionar normalmente, ainda que possam fazer sentir alguns congestionamentos resultantes da situação anterior.