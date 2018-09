‘Clean Up The World – Limpar o Funchal do Mar à Serra’ limpou 1900 kg de lixo

A Câmara Municipal do Funchal associou-se ontem, uma vez mais, à campanha mundial ‘Clean Up the World’, inserida no programa de Ambiente das Nações Unidas. O Funchal participa activamente nestas campanhas anuais, com um programa próprio ‘Limpar o Funchal do Mar à Serra’, que teve este ano como principal parceiro o Grupo Café do Teatro, “contando a iniciativa, igualmente, com o contributo de cerca de 1000 voluntários de várias entidades públicas e privadas, sem os quais não seria possível à autarquia lançar este tipo de acção em larga escala”, explicou a vereadora do Ambiente, Idalina Perestrelo. No global, foram recolhidos, ao longo do dia de ontem, 1900 kg de lixo, por todo o concelho.

‘Pensar Globalmente, Agir Localmente’ foi o lema desta campanha, retratando bem os seus objectivos, ou seja, sensibilizar toda a população para a limpeza e conservação do meio ambiente, através de uma acção tão impactante como a recolha de lixo em zonas públicas. Foi o caso dos leitos de ribeiras, áreas exteriores e logradouros de conjuntos habitacionais, praias e escolas, entre outros”, enalteceu a Vereadora.

Idalina Perestrelo sublinha que “a campanha teve uma forte componente pedagógica, dando continuidade às múltiplas acções de Educação Ambiental que a autarquia desenvolve ao longo do ano. Respondendo ao apelo da CMF, participaram na acção 20 estabelecimentos de ensino, num total de 628 crianças e adolescentes e 73 adultos.” Intervieram, ainda, de uma forma activa as Juntas de Freguesia do concelho, a Polícia de Segurança Pública (PSP), a Empresa Municipal Frente MarFunchal, a Estação de Biologia Marinha do Funchal, os Bombeiros Voluntários do Funchal (BVF), os Bombeiros Sapadores do Funchal (BSF), a Associação Olho-te, o Parque Ecológico do Funchal, o Centro Comunitário do Funchal, os Ginásios Municipais da Barreirinha, de St. António e de S. Martinho, e ainda os moradores dos conjuntos habitacionais da Câmara Municipal do Funchal.