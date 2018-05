Cláudia Monteiro de Aguiar vistou ilha do Porto Santo

A Eurodeputada madeirense Cláudia Monteiro de Aguiar esteve reunida esta segunda-feira, 7 de Maio, com o Presidente da Câmara Municipal do Porto Santo para saber que preocupações afectam neste momento a ilha dourada. Assim, temas como transportes, turismo, saúde, juventude e agricultura foram debatidos na reunião que contou ainda com a presença da presidente da Assembleia Municipal, Fátima Silva e da Presidente da Junta de Freguesia, Joselina Melim.

A Eurodeputada participou ainda no ciclo de conferências organizado pela Escola B+S Prof. Dr. Francisco de Freitas Branco, sob o tema ‘A Importância da Qualificação dos Recursos Humanos no Turismo’, sob a moderação do professor Magno Velosa para os alunos do curso Técnico de Turismo Ambiental e Rural.

Mais tarde, Cláudia Monteiro de Aguiar abriu a Semana da Europa da Escola, organizada pelo Clube Europeu, através de uma exposição patente nos Paços do Concelho do Porto Santo, no edifício histórico da Câmara Municipal.