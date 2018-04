Cláudia Monteiro de Aguiar participa em Conferência Global sobre Turismo

Começou ontem, em Buenos Aires, Argentina, o maior Encontro Internacional do sector privado do Turismo, organizado pelo Conselho de Viagens e Turismo Mundial (WTTC).

Esta conferência anual junta mais de 800 líderes da indústria turística internacional e o programa conta com debates e reuniões durante dois dias, sobre o posicionamento estratégico do sector para uma gestão sustentável perante os desafios atuais.

A madeirense Cláudia Monteiro de Aguiar participa neste encontro a convite de Gloria Guevara Manzo, presidente e CEO do WTTC.

Para a eurodeputada do PSD “esta é uma excelente oportunidade de poder centrar o debate na importância do sector e naquilo que temos vindo a promover no plano europeu. Precisamos de políticas e de um modelo cujo quadro legislativo permita o exercício das melhores práticas, em toda a transversalidade do sector.

“De que forma o Turismo gera mais empregos, e como vamos juntos promovê-los de acordo com as necessidades do mercado actual. Precisamos responder aos desenvolvimentos tecnológicos e colocar a tecnologia ao serviço do sector, por isso discutimos gestão e utilização de dados biométricos, acções concretas que respondam às alterações climáticas, e um outro tema não menos importante que tem que ver com a segurança; como viajar com maior segurança sem comprometer as entradas de visitantes, turistas”, acrestou Claúdia Monteiro de Aguiar.

Paralelamente ao Global Summit, a deputada ao Parlamento Europeu encontra-se com Zurab Pololikashvili, Secretário-Geral da Organização Mundial do Turismo, com Gloria Guevara Manzo, Presidente e CEO da WTTC, organizadora da conferência, com o embaixador português em Buenos Aires, João Ribeiro de Almeida, bem como com várias entidades privadas.

A cerimónia de abertura contou com o Presidente da República Mauricio Macri e com uma plateia composta por CEOs e representantes de companhias áreas, hotéis, cruzeiros, agências e operadores turísticos e sistemas de distribuição. Entre eles destacam-se o Grupo Thomas Cook, TIU, Airbnb, Hilton, Marriot.

De Portugal participaram também Miguel Frasquilho, da TAP, e Ana Mendes Godinho, Secretária de Estado do Turismo.