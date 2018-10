Cláudia Monteiro de Aguiar na Madeira para participar em duas conferências

A eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar irá estar na Madeira, nos dias 18 e 19 de Outubro.

No dia 18 de Outubro, quinta-feira, estará presente na conferência destinada a estudantes da Universidade da Madeira, por ocasião da Assembleia Geral da CRPM, que se realiza entre as 09h30 e as 11 horas, na sala Lisboa do Casino Park Hotel.

A conferência versará sobre as eleições europeias de 2019 e os desafios para a UE e visará sensibilizar o público universitário para a importância do voto naquelas eleições.

No dia 19 de Outubro, Cláudia Monteiro de Aguiar participa na 46.º Assembleia Geral da CRPM, que se realizará no Centro Congressos da Madeira, no Funchal. A eurodeputada, como Membro do Parlamento Europeu e Membro da Comissão dos Transportes e do Turismo, é uma das oradoras da ‘Sessão 5: Acessibilidade e Transportes’, que tem início às 9 horas.