Cláudia Monteiro de Aguiar intervém amanhã na Assembleia Geral das CRPM no Funchal

Cláudia Monteiro de Aguiar é a única deputada a integrar o lote de oradores da 46.ª Assembleia Geral das Regiões Periféricas e Marítimas (CRPM), que decorre no Funchal e reúne os mais altos representantes de 160 regiões de 25 Estados-Membros da União Europeia.

A Eurodeputada madeirense, como membro da Comissão dos Transportes e Turismo (TRAN) do Parlamento Europeu, faz parte do painel que vai debater a 5.ª sessão da Assembleia Geral, sob o tema ‘Acessibilidade e Transportes’, no arranque da sessão de amanhã, dia 19 de Outubro, no Centro de Congressos da Madeira.

A juntar a Cláudia Monteiro de Aguiar estarão a discutir o tema Frédéric Versini, da Direcção-Geral MOVE da Comissão Europeia e Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria. A moderação fica a cargo de Annika Annerby Jansson, vice-presidente da região sueca de Skåne.

Enquanto madeirense e sendo os transportes e acessibilidades uma temática que faz parte do trabalho da deputada no Parlamento Europeu, a coesão territorial é um dos tópicos que Cláudia Monteiro de Aguiar irá abordar.

Além disso, numa altura em que se discute o próximo quadro financeiro plurianual 2021-2027 e as respectivas propostas sectoriais, a Eurodeputada quer trazer para o cerne da discussão as preocupações das regiões ultraperiféricas e se as mesmas estarão ou não asseguradas.

Cláudia Monteiro de Aguiar defende que a coesão territorial deve ser um objectivo do Mecanismo Interligar a Europa 2, a taxa de co-financiamento para as ultraperiféricas deve ser equivalente à taxa máxima, ou seja, de 85%, igual à que actualmente se pratica no FEDER e no Fundo de Coesão e deve haver um concurso de apresentação de projectos só para as regiões ultraperiféricas.

Enquanto Eurodeputada do PSD, “sempre defendi a Madeira na Europa enquanto Região Ultraperiférica nos transportes e acessibilidades, de maneira a encurtar a distancia entre a ilha e o continente europeu”, salientou

O debate sobre ‘Acessibilidade e Transportes’ terá a duração de cerca de uma hora.