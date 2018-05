Cláudia Monteiro de Aguiar apresenta projecto piloto de apoio para tecnologias em aeroportos das ultraperiféricas

Cláudia Monteiro de Aguiar, Deputada do PSD ao Parlamento Europeu, deu entrada na Comissão de Transportes e Turismo um novo Projecto Piloto, a incidir no próximo Orçamento da União Europeia em 2019.

Este pedido que será encaminhado à Comissão de Orçamento recai sobre Tecnologias e Sistemas de Apoio aos Aeroportos das Regiões Ultraperiféricas em casos específicos de alterações climáticas e fenómenos adversos que possam influenciar aeronaves do processo de descolagem ou aterragem,

“Muitos aeroportos europeus enfrentam cancelamentos de voos ou desviam rotas devido às condições meteorológicas inesperadas e isso tem consequências negativas para passageiros, companhias aéreas e aeroportos. As regiões ultraperiféricas são particularmente vulneráveis a uma série de impactos específicos sobre as alterações climáticas, em particular eventos meteorológicos extremos.

“A Madeira tem sido fustigada por estes fenómenos e pela necessidade novas tecnologias nos aeroportos. O Governo Regional já manifestou disponibilidade para ajudar na resolução, por isso, entendi apresentar este projecto piloto, que colhendo sucesso poderá complementar esse apoio” afirma Cláudia Monteiro de Aguiar.

A eurodeputada Madeirense sublinha ainda que “este projecto solicita às Instituições Europeias, um estudo específico com o objectivo de identificar boas práticas em aeroportos dentro e fora da União, que tipologia de sistemas ou tecnologias são utilizados, a que financiamento foi ou é possível recorrer para a implementação destas ferramentas. A viabilidade da implementação destas tecnologias é coerente com a iniciativa do Céu Único Europeu e com a Estratégia Europeia para a Aviação logo espero nota positiva a este projecto nas próximas fases.”

Aguarda-se agora pelos trâmites normais de um processo de Projecto Piloto que será alvo de apreciação pela Comissão Europeia, terá de passar pela aprovação na Comissão dos Transportes e Turismo, e na especialidade, na Comissão dos Orçamentos, passando em Outubro, pela aprovação em Plenário em Estrasburgo, na mesma altura que é aprovado o Orçamento da União para 2019.