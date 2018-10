Cinza vai pintar hoje o céu

Céu com períodos de muita nebulosidade e vento fraco a moderado (até 25 km/h) do quadrante Leste são as previsões para hoje para o arquipélago, revela o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Para o Funchal o dia será apresentará também períodos de muita nebulosidade e o vento será fraco. Hoje as temperaturas estão entre os 26ºC e os 21ºC no Funchal. Câmara de lobos e Ponta do Sol chegam aos 27ºC, Porto Moniz, Santana e Caniçal ficam-se pelos 24ºC. Machico, Santa Cruz, Ponta do Pargo e Porto Santo atingem hoje os 25ºC de máxima. São Vicente vai aquecer até aos 26ºC.

O risco de exposição à radiação ultravioleta está mais baixo, mas ainda assim é elevado na Madeira e Porto Santo. Numa escala de 1 a 11 está no nível 7.

Quanto ao estado do mar, para hoje a costa Norte apresenta ondas de Noroeste com 1,5 a 2 metros de altura; na costa Sul são de Sueste inferiores a 1 metro. A temperatura ainda está nos 23ºC/24ºC.