Cinco representantes da Madeira nos órgãos nacionais do CDS

Cinco elementos da Madeira integram os novos órgãos nacionais do CDS que entram em funções no Congresso que termina hoje em Lamego. O líder regional, António Lopes da Fonseca, mantém-se na Comissão Directiva, órgão que congrega um grupo de personalidades de consulta da líder nacional, Assunção Cristas, enquanto o chefe da bancada na Assembleia Legislativa da Madeira, Rui Barreto, faz parte da Comissão Política.

Os outros três representantes da Madeira são Teófilo Cunha na vice-presidência da Mesa do Congresso, Carla Baptista Freitas no Conselho Nacional (lugar até aqui ocupado pelo deputado Mário Pereira) e Maria Eugénia no Senado, órgão agora criado e onde têm assento personalidades do partido das várias regiões.

Numa nota divulgada esta manhã pelo partido é referido que a delegação do CDS-Madeira sai do Congresso de Lamego “satisfeita com os resultados obtidos, porque o crescimento nacional do partido e, em consequência, a influência de outras concelhias, não reduziu o peso político da estrutura regional nos órgãos nacionais”, algo que é “interpretado como um sinal de respeito de Assunção Cristas e reconhecimento dos resultados obtidos nas autárquicas, com a eleição da vereadora na Ponta do Sol, o que não acontecia há 20 anos, a conquista de mais duas justas de freguesia, a vice-presidência da Câmara da Ribeira Brava e a manutenção folgada do vereador na Câmara do Funchal”.

O líder regional, Lopes da Fonseca, considera que a apresentação da moção sectorial “Compromisso pela Madeira” foi “um momento importante”, pois a Autonomia “voltou a ser colocada num plano elevado a nível nacional, esperando agora que o partido, quando voltar a ser governo, faça cumprir os princípios consagrados constitucionalmente”. Entre as medidas que espera ver concretizadas estão: a criação de um sistema fiscal próprio; garantias do cumprimento da continuidade territorial em matérias como os transportes aéreos e marítimos, assegurando a mobilidade territorial das pessoas mas também a redução dos custos com as mercadorias e as comunicações; o Estado assumir responsabilidades financeiras com os custos da Saúde e Educação na Região e contribuir com respostas concretas no plano social e económico ao movimento de regresso de emigrantes à Região.