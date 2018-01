Cinco mil visitaram as Mesas de Natal

Termina esta sexta-feira, dia 5 de Janeiro a 2.ª edição das Mesas de Natal com Bordado Madeira da Bordal.

Pegando na ideia de que na mesa de Natal dos madeirenses não pode faltar o Bordado Madeira, pelo segundo ano, a Bordal recriou o espírito do Natal madeirense com a exposição de mesas de Natal no Teatro Municipal Baltazar Dias, onde o Bordado Madeira assumiu o papel principal.

Este ano visitaram as Mesas de natal cerca de 5.500 pessoas, embora a organização saliente que nesta edição houve menos tempo de exposição do que a anterior, dado que abriu ao público uma semana mais tarde.

Foram convidados oito hotéis de 5 estrelas, presentes na ilha da Madeira, que aceitaram o desafio de apresentar a ‘sua’ mesa de Natal e em cada uma das instalações artísticas é possível reconhecer a identidade de cada um dos hotéis e ser inspirado pelas suas sugestões.

“Tivemos muitos elogios tanto de visitantes locais como de estrangeiros e sentimos que este evento já faz parte do natal madeirense e é um evento para manter em 2018. É curioso saber que na semana antes do evento tivemos pessoas na porta do teatro que queriam visitar as Mesas de Natal”, esclareceu a organização em nota enviada às redacções.