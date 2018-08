Cinco aviões divergiram e três estão às voltas

Está a ser uma manhã complicada para quem quer chegar ao Aeroporto Internacional da Madeira por via aérea por causa do vento de Norte que se faz sentir na ordem dos 30Km por hora e que complica as operações de aterragem. Há três aviões às voltas e cinco já divergiram. Até ao momento, apenas um da Transavia proveniente de Orly e um outro do Charles de Gaulle, ambos de Paris, este último operado pela companhia Small Planet

O voo TP 1679 acabou há pouco por regressar a Lisboa, assim como o da Easyjet proveniente da capital, que optou por voltar à origem. O de Zurique já tinha divergido para o Porto Santo e o de Barcelona, da Vueling, para Tenerife, assim como um outro da Easyjet do Porto que também voltou à Invicta. À volta estão os voos de Tuifly proveniente de Dusseldorf, o Transavia proveniente de Amesterdão e o avião cargueiro da Swift Air que saiu de Lisboa às 6h30 e que ainda não conseguiu uma abertura para aterrar.

O vento de Norte deverá manter-se durante todo ao e vai mesmo aumentar de intensidade a partir das 11 horas. Preve-se um abrandamento a partir da meia-noite, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.