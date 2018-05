Cimeira da Juventude e Associativismo no Colégio dos Jesuítas

A Federação Nacional das Associações Juvenis (FNAJ), em parceria com a Secretaria Regional de Educação, através da Direção Regional de Juventude e Desporto, promove, amanhã, no Colégio dos Jesuítas, a Cimeira da Juventude e Associativismo.

Trata-se da primeira de um ciclo de cimeiras que a FNAJ levará a efeito, durante o corrente ano, a nível nacional. Fundada a 10 de maio de 1996, a FNAJ é a estrutura representativa do movimento Associativo Juvenil de base local e regional em Portugal, e tem como principal missão representar as Associações Juvenis junto dos poderes público e político, defendendo as aspirações, necessidades e interesses dos jovens e do movimento associativo juvenil.

Com base nesta premissa, esta Cimeira envolve o poder local, nomeadamente Câmaras Municipais, Casas do Povo, Associações Juvenis, Associações Estudantis e Jovens, para, de forma conjunta, definir novas medidas de incentivo e promoção da participação juvenil nas suas comunidades locais.

Para além deste encontro na Madeira, estão previstas mais seis cimeiras de disseminação do projecto, nomeadamente, em Lisboa e Vale do Tejo, Algarve, Alentejo, Centro, Norte e Açores.

Com esta actividade, a FNAJ e a Secretaria Regional de Educação pretendem criar condições que permitam avaliar e identificar as necessidades dos jovens, com base no Plano Estratégico para a Juventude, junto do Poder Local.

Participarão nesta actividade cerca de 60 autarcas, técnicos municipais de juventude, associações e jovens. A sessão de abertura, pelas 9h30, contará com a presença do Presidente da Federação Nacional de Juventude, Tiago Rego, do Secretário Regional de Educação, Jorge Carvalho, e do Director Regional de Juventude e Desporto, David Gomes.