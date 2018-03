Chuva, vento e agitação marítima forte a partir de quarta-feira na Madeira

Após uma semana de intempérie, o Inverno permitiu algumas abertas mas não dá tréguas. O estado do tempo vai agravar-se já a partir de amanhã. Chuva, vento e agitação marítima forte voltam a fazer-se sentir a partir do final do dia de amanhã, quarta-feira, no arquipélago da Madeira e em Portugal Continental.

A precipitação em geral fraca que agora se assiste na Região será mais intensa a partir do final de amanhã, quarta-feira. “A aproximação de ondulações frontais associadas a depressões cavadas irão afectar directamente o continente e a Madeira, originando precipitação, que será por vezes forte e persistente, podendo mesmo ser acompanhada de trovada, em especial a partir do dia 9”, sexta-feira, adverte o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com a última informação avançada pelo IPMA, o vento irá aumentar de intensidade, esperando-se que atinja os valores de rajada até 90 km/h, que serão até 110 km/h nas terras altas, tanto na Madeira como no continente, em especial na sexta-feira.

Consequentemente, haverá um aumento da agitação marítima. No continente, as ondas continuarão a ser de Sudoeste, com altura significativa entre 5 e 6 metros, no dia 9, podendo atingir 8 metros no dia 11, com uma probabilidade entre 5 e 35%. No arquipélago da Madeira, as ondas terão uma altura significativa inferior, podendo atingir 4 a 5 metros de Oeste.