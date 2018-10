Chuva e trovoada motivam aviso amarelo

O arquipélago da Madeira está hoje sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros, por vezes fortes, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

As ilhas da Madeira e do Porto Santo estão sob aviso amarelo desde as 07:00 e até às 19:00 de hoje devido à previsão de chuva, por vezes forte e acompanhada por trovoada.

O aviso amarelo, o terceiro de uma escala de quatro, revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no arquipélago da Madeira céu geralmente muito nublado, aguaceiros, que por vezes podem ser fortes em especial a partir da tarde, condições favoráveis à ocorrência de trovoada e vento fraco a moderado do quadrante sul.

No Funchal e no Porto Santo as temperaturas vão oscilar entre os 18 e os 23 graus Celsius.