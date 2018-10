Chuva e nuvens nas previsões para hoje

A chuva deverá continuar a cair hoje na Madeira e a temperatura máxima deverá descer, prevê o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Os aguaceiros podem ser pontualmente fortes e acompanhados de trovoada, neste dia com períodos de céu muito nublado e vento fraco, soprando temporariamente moderado (até 25 km/h) do quadrante Sul nas terras altas até final da manhã. Os termómetros vão chegar aos 23 graus no Funchal, onde a mínima se vai fixar nos 19ºC.

O dia na zona do Funchal também terá períodos de céu muito nublado e aguaceiros, que podem ser pontualmente fortes e acompanhados de trovoada. O vento quase não se vai sentir.

Entre os 19ºC e os 23ºC está igualmente o Porto Moniz, Caniçal, Machico e Santa Cruz. Porto Santo atinge os 13ºC de máxima, mas recua aos 18ºC na mínima. São Vicente, Câmara de Lobos e a Ponta do Sol vão chegar aos 24ºC na parte mais quente do dia. Ponta do Pargo e Santana não sobem além dos 22ºC de máxima nesta quinta-feira.

No mar a temperatura da água também começa a descer, está agora entre os 22ºC/23ºC. Na costa Norte estão previstas ondas de Norte com 1 a 1,5 metros. Na costa Sul serão de Sul com 1 metro.