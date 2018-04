Chuva chegou ao ‘laranja’ esta madrugada no Areeiro

Durante a madrugada e até às 8 horas deste sábado, dia 21 de Abril, a chuva atingiu níveis significativos nas terras altas da ilha da Madeira.

Na estação do Arieiro registou-se 52,0 milímetros de precipitação acumulada em 6 horas (mm/6h). No Chão do Arieiro a precipitação atingiu os 43,0 mm/6h e na Bica da Cana os 51,2 mm/6h.

O IPMA considera ‘aviso laranja’ níveis de precipitação entre os 41 a 60 mm/6h.

Relativamente ao vento, a estação do IPMA localizada na torre de controlo do Aeroporto da Madeira registou esta manhã uma rajada de 94 km/h, sendo que o vento médio tem-se situado nos 48,2 Km/h.

Acima dos 100 km/h já soprou no Caniçal (110 km/h), Chão do Arieiro (102 km/h) e Ponta de São Jorge (101 km/h).

No que toca à temperatura verificou-se uma ligeira subida, com as mínimas a chegar aos 2,3Cº no Pico do Arieiro.

Recorde-se que o arquipélago da Madeira está sob avisos meteorológicos amarelos para vento, agitação marítima e chuva até às 18 horas de hoje.

A Capitania do Porto do Funchal, com base nas previsões do IPMA - Instituto Português do Mar e da Atmosfera alerta para agitação marítima e vento fortes até às 6 horas de domingo.