Chuva chega à Madeira ao final do dia

As previsões meteorológicas para esta quarta-feira, na Madeira, apontam para períodos de céu muito nublado, especialmente ao final do dia, com ocorrência de chuva.

O vento soprará fraco, tornando-se fraco a moderado do quadrante norte no final do dia.

No Funchal, as temperaturas vão oscilar entre os 16 e os 22 graus.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), dez distritos do continente e o arquipélago da Madeira estão ainda hoje sob aviso amarelo devido à agitação marítima forte.

De acordo com o IPMA, os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro estão sob aviso amarelo devido à previsão de ondas de oeste-noroeste com 04 a 05 metros até às 18 horas de hoje.

Também a costa norte da Madeira e o Porto Santo estão sob aviso amarelo por causa da agitação marítima. De acordo com a informação existente na página do IPMA o aviso deverá vigorar até às 12 horas de hoje. No entanto, a Capitania do Porto do Funchal emitiu uma actualização sobre a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima, prolongando o aviso até às 06 horas locais de amanhã (19 de Abril).

O aviso amarelo é emitido sempre que há situação de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica. Neste sentido a Capitania, recomenda aos proprietários ou armadores das embarcações que tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo.