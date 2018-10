Chuva cai sem chegar ao Funchal

O Funchal não deverá ficar molhado, ao contrário das vertentes Norte e zonas montanhosas do arquipélago que deverão contar com aguaceiros e períodos de céu muito nublado. No geral o vento será moderado a forte (30 a 45 km/h) do quadrante Norte, soprando forte (até 50 km/h), por vezes com rajadas até 65 km/h no extremo Leste da ilha da Madeira e até 85 km/h nas zonas montanhosas, antecipa o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Na região do Funchal, o céu vai apresentar períodos de muita nebulosidade e o vento quase não se vai sentir, pois será inferior a 15 km/h.

A temperatura no Funchal situa-se nesta sexta-feira entre os 17ºC de mínima e os 24ºC de máxima. Hoje Ponta do Sol e Câmara de Lobos também têm máxima de 24ºC, a mínima é de 18ºC. Santa Cruz e Porto Santo registarão hoje 23ºC quando o sol mais aquecer. Ponta do Pargo, Porto Moniz, Caniçal 21ºC; Santana e São Vicente também não vão além dos 21ºC na parte mais quente do dia. Na mais fria estão previstos uns frescos 17ºC e 16ºC, respectivamente. Machico terá máxima de 22ºC.

Quanto ao mar, estão previstas ondas de Norte com 2,5 a 3,5 metros na costa Norte e de 1 a 1,5 metros de Sueste na costa Sul.

A temperatura da água do mar é de 23/24ºC.