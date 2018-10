“Chico-espertismo que trata o povo da Madeira como um povo menor”, afirma Rui Barreto

“Soubemos hoje que o Governo da República descontou 63,4 milhões de euros que é o valor do Hospital Dr. Nélio Mendonça e 9,6 milhões de euros do Hospital dos Marmeleiros na comparticipação de 50% da construção que tinha assumido com todos os madeirenses”, começa por referir Rui Barreto, lembrando que António Costa, depois da reunião do Conselho de Ministro de 27 de Setembro, informou a comunicação social de que a construção do novo hospital da Madeira teria um financiamento do Estado até 132 milhões de euros, valor que a Resolução do Conselho de Ministros hoje publicada no Diário da República baixa para 96,5 milhões de euros, porque inclui como financiamento do Estado o valor dos hospitais Nélio Mendonça e dos Marmeleiros, baixando de 50% para 30% a comparticipação nacional.

“Esta situação revela uma usurpação de valores que são da Região, configura um dos maiores atentados à Autonomia da Madeira, uma vergonhosa ingerência na Autonomias, um chico-espertismo, tratando o povo da Madeira como um povo menor”, insurge-se o líder regional. “O que quer o primeiro-ministro António Costa é obrigar a Região a vender património para construir o novo hospital. É uma situação de total desrespeito do Governo da República para com a Madeira e os madeirenses, uma vergonha que com certeza merecerá o repúdio de todos os madeirenses e uma atitude musculada.”