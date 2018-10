Chão do Areeiro ‘varrido’ por rajadas até 106 km/h

Apesar do aviso amarelo em vigor para o vento só abranger a Costa Sul da Madeira, devido à previsão de vento forte de nordeste, com rajadas até 75 km/h no extremo leste da ilha da Madeira, esta tarde (até 15:00) o vento já ‘soprou’ acima dos 100 km/h nas regiões montanhosas, nomeadamente na zona do Areeiro.

A rajada máxima registada este domingo atingiu os 106 km/h e foi sentida ao início da tarde (13:10) na estação do Chão do Areeiro – a estação meteorológica situada em cota mais elevada dotada de anemómetro.

Seguem-se os registos no Caniçal (98 km/h às 06:40), no Pico Alto (88 km/h às 00:10), no Aeroporto da Madeira (85 km/h às 08:50) e no Lugar de Baixo (80 km/h às 11:10).

À excepção da rajada máxima que fustigou o Caniçal, que corresponde a nível de ‘alerta’ laranja, os restantes registos atingiram velocidades de aviso amarelo.