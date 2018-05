Céu em tons de cinzento

Períodos de céu muito nublado, aguaceiros, em geral fracos, e em especial nas vertentes Norte e terras altas. Prepare-se para ver pouco o sol ao longo do dia de hoje. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera adianta ainda que esta quinta-feira será de vento moderado a forte (25 a 40 km/h) de Noroeste, soprando forte (35 a 45 km/h) nas terras altas, tornando-se moderado (20 a 35 km/h) de norte a partir da tarde. A temperatura máxima não vai ultrapassar os 22ºC e a mínima não deve descer além dos 16ºC.

No Funchal as previsões não são mais animadoras e os termómetros ficam-se nestes valores. O céu também estará coberto e há possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos. O vento é que será fraco (inferior a 15 km/h).

Ondas de Noroeste com 2 a 3 metros, diminuindo para 1,5 a 2 metros são esperadas na costa Norte. De sudoeste com 1 metro, são as previsões para o mar a Sul. A temperatura da água está nos 19ºC.

Hoje doze distritos do continente vão ficar sob aviso amarelo devido à chuva, que pode ser pontualmente forte e acompanhada por trovoadas e granizo. De acordo com o IPMA, são os distritos de Vila Real, Bragança, Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Leiria, Santarém, Lisboa, Portalegre e Setúbal. O aviso vigora entre as 12 horas e as 21h de hoje.

O IPMA prevê para hoje para o continente céu geralmente muito nublado, aguaceiros, que podem ser por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoada, em especial a partir da tarde.

A previsão aponta também vento em geral fraco do quadrante Sul, soprando por vezes moderado nas terras altas, neblina ou nevoeiro matinal e descida da temperatura máxima, em especial nas regiões Centro e Sul.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 11 graus Celsius (na Guarda) e os 15 (em Lisboa) e as máximas entre os 16 graus (na Guarda) e os 27 (em Braga).