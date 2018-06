Céu cinzento e possibilidade de chuva a Norte

Períodos de céu muito nublado, possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos nas vertentes Norte e zonas montanhosas da Madeira e Porto Santo, vento fraco a moderado (inferior a 30 km/h) do quadrante Norte, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas zonas montanhosas são as previsões para hoje do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Está ainda prevista uma pequena descida de temperatura, com os termómetros a registarem 17ºC de mínima e 22ºC de máxima.

No Funchal, o tempo será mais seco, com céu geralmente pouco nublado, aumentando de nebulosidade a partir da tarde e vento fraco (inferior a 15 km/h). As temperaturas são as mesmas.

No mar, a costa Norte vai apresentar ondas de Noroeste com 1,5 a 2 metros; que descem a menos de 1 metro de Sudoeste na costa Sul.