Cerimónia do Desporto Escolar cancelada devido a luto nacional

A cerimónia de abertura da Festa do Desporto Escolar, marcada para hoje, no Estádio do Marítimo, foi cancelada, devido ao luto nacional decretado pelo Governo da República e promulgado pelo Presidente da República para esta terça-feira (dia 22 de Maio) pelo falecimento de António Duarte Arnaut.

A Secretaria Regional de Educação informa que a cerimónia foi adiada para amanhã (23 de Maio), às 20 horas, no Estádio do Marítimo.

A edição deste ano do evento, que decorre até dia 25 de Maio, tem como tema ‘Laços do Património Cultural’, uma forma de celebrar o Ano Europeu do Património Cultural.

A cerimónia de abertura conta com a participação de cerca de 2000 pessoas, designadamente, alunos de todos os níveis de ensino, incluindo da educação especial, utentes dos Centros de Actividades Ocupacionais, população sénior de Centros de Dia e ginásios.