Cerca de 2000 passageiros estão retidos no Porto Santo

Estima-se que cerca de 2000 passageiros estejam retidos no aeroporto do Porto Santo, fruto das oito aterragens verificadas até às 14 horas no aeroporto do Porto Santo.

O vento forte que tem afectado o Aeroporto da Madeira desde as 11h30 nesta manhã, tem congestionado as ligações à Madeira, com a maior parte dos aviões a serem obrigados a desviar a rota para o Porto Santo e para as Canárias.

A gare da infraestrutura aeroportuária da ilha dourada está assim muito bem composta, sendo que muitos dos passageiros poderão optar por embarcar no navio Lobo Marinho, ao final desta tarde, com destino ao Funchal.

É bom lembrar que o navio não tem capacidade para tantas pessoas, mas poderá ‘ajudar’ as que conseguirem embarcar.