Centro Multidisciplinar de Medicina da Dor promove Formação Clínica

Realiza-se amanhã, 20 de Abril, pelas 8h10, na Sala de Conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, a sessão de abertura da formação clínica promovida pelo Centro Multidisciplinar de Medicina da Dor – Dr. Rui Silva (CMMDor).

Destinada a médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde do SESARAM, interessados no tratamento da dor, a sessão clínica Tratar a Dor’ (a decorrer entre as 8h10 e as 9 horas), conta com a especial participação: do Director da Unidad del Tratamiento del Dolor Cronico Hospital Universitario de Gran Canaria, o Dr. Juan Negrin; o Doutor Miguel Caramés, e, também, com a participação do Coordenador do CMMDor do SESARAM, Médico Anestesista, Duarte Correia.

De seguida, dirigida aos Médicos Especialistas na área da Medicina da Dor, realiza-se (entre as 9h20 e as 14h30), na Unidade de Hemodinâmica do SESARAM, uma formação clínica prática, também, com a participação do convidado, Doutor Miguel Caramés.