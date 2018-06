Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família vence 1.º lugar dos Prémios Healthy Workplaces 2017

O Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família, pertencente às Irmãs Hospitaleiras, vence, pelo segundo ano consecutivo, o 1.º lugar dos Prémios Healthy Workplaces 2017 - Locais de Trabalho Saudáveis, na categoria de médias empresas.

A entrega do prémio será efectuada no dia 12 de Junho, no Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família (Caminho da Penteada, n.º 48 - Funchal), pelas 16 horas, e contará com a presença do Bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses, Dr. Francisco Miranda Rodrigues, do presidente da Delegação Regional da Madeira, Dr. Renato Gomes Carvalho e da Vogal do Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, Irmã Paula Carneiro.