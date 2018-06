Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família recebe um prémio nesta terça-feira, saiba qual na agenda

Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família vence 1.º lugar dos ‘Healthy Workplaces Awards’

Pelo segundo ano consecutivo, o Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família (CRPSF) alcança o 1.º lugar dos prémios Healthy Workplaces 2017 – Locais de Trabalho Saudáveis, na categoria de médias empresas. Em 2017, o CRPSF candidatou-se novamente ao prémio nacional ‘Healthy Workplaces – Locais de Trabalho Saudáveis’, criado pela Ordem dos Psicólogos Portugueses, apresentando as diferentes iniciativas e práticas que desenvolve para contribuir para o bem estar psicossocial dos seus colaboradores. A entrega deste prémio será efectuada no de Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família, pelas 16h00, e contará com a presença do bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses, Francisco Miranda Rodrigues, do presidente da Delegação Regional da Madeira, Renato Gomes Carvalho e da vogal do Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, irmã Paula Carneiro.

Exotismo e culturas caribenhas dão o mote para seminários na UMa

Nos dias 12 e 14 de Junho irão decorrer, na Universidade da Madeira (UMa), os seminários ‘Invitation à l’Exotisme: La Martinique, Une Île Française dans la Caraibe’ e ‘La Martinique et ses Cultures: Banane, Canne à Sucre et Autres Saveurs Tropicales’, que terão como oradora a professora Ingrid Lusbec, do Lycee Professionel Agricole Du Robert, Martinique. Estes seminários terão lugar no anfiteatro 5 do Campus da Penteada, das 18h às 20h, e inserem-se no âmbito de um intercâmbio Erasmus entre a Escola Superior de Tecnologias e Gestão da UMa e a Martinica, ao qual também se associou o Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas da Faculdade de Artes e Humanidades da UMa. A participação nos seminários é gratuita e confere certificado de presença.

SESARAM assina acordo com Sindicato dos Enfermeiros

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira assina, pelas 15 horas, na sala do conselho de administração do Serviço de Saúde, um acordo de empresa com o Sindicato dos Enfermeiros da Madeira, que contará com a presença do secretário regional da Saúde, Pedro Ramos. Este acordo abrangerá 423 trabalhadores e vem garantir a aplicação das regras dos contratos de trabalho dos enfermeiros em funções públicas aos profissionais de enfermagem em contrato individual de trabalho em áreas como a avaliação do desempenho, acesso aos concursos e descongelamento das carreiras. Trata-se de um acordo inédito no país, uma vez que a nível nacional estas intenções não foram formalizadas entre o Ministério da Saúde e as estruturas sindicais, constando apenas num ata de entendimento, ainda em discussão.

Apresentação de novo projecto da CMF relativo à instalação de desfibrilhadores automáticos edifícios públicos

Pelas 15h, no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal, haverá a conferência de imprensa de apresentação de um novo projecto da Câmara Municipal do Funchal, que vai consistir na instalação de desfibrilhadores automáticos em diversos edifícios públicos do concelho. O primeiro desfibrilhador será entregue nesta terça-feira à Escola Secundária Francisco Franco, que será representada na ocasião pelo respectivo presidente do Conselho Executivo, António Pires. O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, estará igualmente presente.

Apresentação da Prova de Trial 4x4 Lamaceiros I

O Clube Desportivo e Cultural de Porto Moniz apresenta em conferência de imprensa, pelas 18h30, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Porto Moniz, a Prova de Trial 4x4 Lamaceiros I, que se realizará no dia 17 de Junho de 2018. Com uma equipa totalmente nova, o Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz, em parceria com o Clube Desportivo Nacional, associado da FPAK, pretende dar continuidade ao espectáculo do Trial Resistência na Pista dos Lamaceiros, na Santa do Porto Moniz. Esta prova integra o Campeonato da Madeira de Trial 4x4, promovido pela AMTTT, e pontua para o Troféu Município do Porto Moniz, para o qual apenas contam as provas organizadas por este Clube.

NÓS, Cidadãos! reúne com novo comandante Regional da PSP

Vai realizar-se, pelas 15h, na Rua da Infância, uma reunião entre a Plataforma Regional do partido NÓS, Cidadãos! –

Madeira e Porto Santo e o recém-empossado comandante da PSP da Região Autónoma da Madeira, o superintendente Luís Filipe Simões. A reunião servirá para apresentação formal do partido NÓS, Cidadãos! ao novo comandante da Polícia de Segurança Pública – e também para felicitá-lo pela sua

nomeação e desejar sinceros votos de grande sucesso no desempenho do exercício desta importante missão na RAM, em prol dos cidadãos madeirenses e portossantenses – mas sobretudo para o partido inteirar e comunicar a esta autoridade policial regional um conjunto de diversas situações, preocupações, questões e dificuldades que são diariamente sentidas e vividas pelas pessoas e famílias da Região (como por aqueles que nos visitam) e que afectam igualmente os profissionais de segurança que aqui prestam serviço. Para além de um reconhecimento público por parte do partido do trabalho desenvolvido pelos profissionais de polícia durante os últimos (e difíceis) anos, cujo empenho e dedicação tanto contribuíram para a melhoria das condições de segurança e socorro das populações, o NÓS, Cidadãos! irá abordar, na supradita reunião, questões importantes tais como: a necessidade de mais recursos humanos na instituição, o grau de investimento em meios (p.ex.:, frota automóvel), a requalificação e construção de novas esquadras na região, o índice crescente de criminalidade sobretudo após o despoletar da crise económica e social em que ainda vivemos, a prevenção e o combate à violência de género, o tráfico e número de apreensões de droga, o aumento da sinistralidade rodoviária, etc.

Plenário na Assembleia Legislativa

Pelas 9 horas, terá início uma reunião plenária na Assembleia Legislativa da Madeira, sendo o primeiro ponto da ordem de trabalhos a apreciação na generalidade do projecto de resolução, da autoria do BE, intitulado ‘Garante a gestão integrada dos aeroportos da Madeira e do Porto Santo, promovendo a articulação entre a concessionária da gestão dos aeroportos e a concessionária das ligações marítimas entre as ilhas e com as unidades hoteleiras do Porto Santo, nos períodos de encerramento do aeroporto de Santa Catarina, por condições meteorológicas adversas’.