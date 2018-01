Centro Comunitário do Funchal cantou os reis nos Paços do Concelho

O Salão Nobre dos Paços do Concelho foi palco, esta tarde, dos tradicionais cantares do Dia de Reis, numa iniciativa do Centro Comunitário do Funchal.

O vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, e os vereadores Madalena Nunes e João Pedro Vieira estiveram no convívio com os utentes do maior centro comunitário do concelho, uma comemoração que serviu para encerrar as habituais festividades de Natal na cidade.

Miguel Silva Gouveia deixou a todos os presentes os votos de um ano próspero para o Funchal e para os funchalenses, com qualidade de vida e sonhos cumpridos, antes de fazer as honras da casa com um brinde de ano novo.