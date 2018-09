Centro Comunitário do Funchal associa-se ao Dia Mundial da Fisioterapia

A Câmara Municipal do Funchal, através do Centro Comunitário do Funchal, associa-se, esta sexta-feira, ao Dia Mundial da Fisioterapia, que se assinala a 7 de setembro, apoiando uma iniciativa da Associação Cultural e de Solidariedade Social Raquel Lombardi, em parceria com a Associação de Terapeutas e Diagnóstico.

O evento contempla diversas actividades, desde sessões de fisioterapia a conversas temáticas, e decorrerá durante a tarde, entre as 16 e as 18 horas, dirigindo-se não só aos utentes do Centro Comunitário do Funchal, como ao público em geral. A Vereadora Madalena Nunes, que tem o pelouro do Desenvolvimento Social na Câmara Municipal do Funchal, estará presente na ocasião.

Os objectivos da actividade são divulgar o Dia Mundial da Fisioterapia e o trabalho dos fisioterapeutas no âmbito da saúde comunitária; desenvolver actividades na linha orientadora da WCPT – World Confederation of Physicaltherapy e da APFisio (Associação Portuguesa de Fisioterapeutas); envolver a comunidade gratuitamente nas actividades, através dos órgãos locais; e proporcionar, em específico, aos utentes do Centro Comunitário do Funchal experiências diferenciadoras e de envolvimento com os fisioterapeutas e o trabalho por eles desenvolvido.

Todos os profissionais que estarão presentes a orientar as actividades integram o Departamento de Fisioterapia do Serviço de Medicina Física e Reabilitação (MFR) do Hospital Dr. Nélio Mendonça.