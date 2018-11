Célia Pessegueiro “não manda” no Ministério Público

A presidente socialista da Câmara Municipal da Ponta do Sol, Célia Pessegueiro, deu continuidade à troca de comentários no Facebook sobre o assunto que está a marcar a actualidade naquela autarquia e que fez a manchete de ontem do DIÁRIO.

Em jeito de resposta ao antigo presidente social-democrata, Rui Marques, que havia acusado o PS de “fabricar” a notícia das “buscas”, Célia Pessegueiro afirmou: “Não mando no ministério público”.

“Há pessoas que perante situações que a mim não me dizem respeito tentam envolver-me como se fosse uma questão política. Não é uma questão política! Desculpem mas eu não mando na Justiça nem no Ministério Público. Eu não faço acusações a ninguém, não sou responsável por processos que se iniciaram antes de tomar posse como Presidente de Câmara. Tentar passar a imagem de vitimização para me atacar politicamente é baixo e mesquinho. Da minha parte, não contem comigo para ocultar informações quer à Justiça quer à população. Os ponta-solenses primeiro”, escreve a autarca.