Célia Pessegueiro entregou manuais escolares a 353 alunos do 1.º ciclo da Ponta do Sol

353 alunos do 1.º ciclo do concelho da Ponta do Sol receberam hoje manuais escolares gratuitos pelas mãos de Célia pessegueiro e Sidónio Pestana, presidente e vice-presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol que estiveram presentes em várias escolas.

Momento para Célia Pessegueiro desejar a todos os alunos, professores, auxiliares e encarregados de educação do concelho, “um bom ano escolar” e aproveitou a ocasião para ouvir algumas reivindicações por parte das escolas, por haver “necessidade de intervenção e melhorias em algumas delas, nomeadamente nos poli desportivos e espaços anexos às escolas”, prometendo uma especial atenção a cada caso.

Realçou o bom arranque do ano lectivo nas escolas da Ponta do Sol, com todos os alunos a terem acesso ao material disponibilizado pela autarquia, tendo chegado “bem a tempo” de proporcionar um arranque de ano lectivo “perfeitamente regular”.

A presidente da Ponta do Sol destacou ainda a entrada de novos alunos, sobretudo de famílias que estão a chegar da Venezuela. Uma situação prevista pela autarquia que disponibilizou material escolar e manuais escolares, para que tenham uma boa integração.

Os autarcas percorrem hoje os vários estabelecimentos de ensino com alunos do 1.º ciclo, encontrando-os felizes pelo início de mais um ano lectivo.

EB1/PE Carvalhal e Carreira - 52 alunos

EB1/PE Lombo de São João - 40 alunos

EB1/PE da Lombada - 66 alunos

EB1/PE Vale e Cova do Pico - 46 alunos

EB1/PE/C Ponta do Sol – 87 alunos

EB1/PE Lombo dos Canhas – 62 alunos