CDU urge tomada de medidas em relação à ligação aérea com o Porto Santo

Através de um comunicado hoje dirigido à imprensa, a CDU/Madeira, critica a actuação dos Governos Regional e Central no que toca à ligação aérea entre o Porto Santo e a Madeira, acusando-os de” atentado contra a economia da ilha do Poro Santo e desrespeito grosseiro pelo interesse público”.

“Devido aos atrasos na conclusão do concurso público, em regime de concessão, para os serviços aéreos regulares na ligação Porto Santo/Funchal/Porto Santo estão colocados gravíssimos problemas para a economia turística e quanto às condições de mobilidade no interior do território nacional”, refere a nota.

“Estamos a terminar o mês de Maio, é inaceitável que ainda não tenha havido da parte do Estado o sentido de responsabilidade política no sentido de minimizar danos e prejuízos”, argumenta a CDU.

“Os governantes, que deveriam defender o serviço público, neste caso, nas ligações aéreas entre o Porto Santo e a Madeira, nada fazem quanto à superação das previstas limitações operacionais nas ligações aéreas a partir do próximo mês de Junho, mês a partir do qual poderá deixar de existir um serviço aéreo inter-ilhas. Para já, estão impossibilitadas as marcações de viagens aéreas inter-ilhas a partir dos primeiros dias de Junho”, acrescenta o comunicado.

“É, pois, urgentíssimo tomar medidas para que, imediatamente, seja retomada aquela que deveria ser a normal possibilidade de marcação de viagens aéreas inter-Ilhas. Ou seja, é imperioso ter imediatas garantias públicas de quem, e de que modo, ficará concretizada a mobilidade e a acessibilidade através da linha aérea Porto Santo/Funchal/Porto Santo até que o concurso público esteja definitivamente concluído”, concluiu.