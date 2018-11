CDU reivindica complemento regional de reforma

A CDU esteve hoje numa jornada de contacto com as populações nos concelhos da Ribeira Brava, Ponta do Sol e Calheta para defender uma nova política regional que valorize as pensões de reforma. Na Vila da Calheta, no final da acção política, o deputado da CDU, Ricardo Lume, disse que “os reformados, pensionistas e idosos, com um peso crescente na sociedade, continuam confrontados com um conjunto de problemas que têm na sua génese a exigência de pensões dignas, razão da sua luta pelo combate às desigualdades sociais, à pobreza, e pela elevação da qualidade de vida que promova a valorização cultural e dos seus saberes, assim como o direito à ocupação saudável dos tempos livres”.

“Ao longo das últimas décadas a CDU é a força política que mais tem alertado para a necessidade de valorizar as reformas na Região. Vivemos numa Região onde existem mais de 20 mil reformados e pensionistas que auferem pensões de reforma inferiores ao salário mínimo nacional”, afirmou.

Na sua óptica, esta realidade “é da mais elementar injustiça pois a grande maioria destes reformados, foram explorados como trabalhadores, receberam salários de miséria, foram os responsáveis pelo desenvolvimento económico e social da nossa região, mas agora as suas pensões de reforma muitas vezes não são suficientes para sobreviver”.

“Por vivermos numa região insular distante os custos de vida são mais elevados do que no resto do País, o que seria da mais elementar justiça existir uma forma de minimizar os custos te insularidade para os reformados e pensionistas”, disse.

Ricardo Lume referiu que a CDU defende que, a par dos aumentos extraordinários das reformas já alcançados em 2017, 2018 e o que está previsto para 2019, já garantido pelo Orçamento de Estado por intervenção da CDU, que exista um complemento regional de reforma de 65 euros para todos os reformados e pensionistas que auferem rendimentos inferiores ao salário mínimo.

“Se existe na Região um acréscimo ao salário mínimo nacional para combater os custos de insularidade. Se existe na Região um subsídio de insularidade para os trabalhadores da administração pública para combater os custos de insularidade. Se nos Açores, por proposta da CDU, os reformados e pensionistas açorianos recebem um complemento regional de reforma há mais de 20 anos para combater os custos de insularidade. Por que razão não existe um complemento regional de reforma para os reformados e pensionistas da Madeira e do Porto Santo?”, interrogou.

Tendo isto em conta, fez saber que a CDU vai continuar a intervir para que todos os reformados e pensionistas da Região que auferem rendimentos inferiores ao salário mínimo tenham acesso a um complemento regional de reforma.