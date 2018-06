CDU promove petição contra redução do horário dos CTT no Porto Moniz e São Vicente

Os postos de correio dos CTT não podem ser geridos apenas na perspectiva do lucro empresarial defendeu a CDU esta manhã, num protesto contra a redução do horário de funcionamento das estações dos concelhos do Porto Moniz e de São Vicente, já anunciadas. Para lutar contra esta medida que, acreditam, lesa sobretudo as populações dos concelhos rurais e com população envelhecida, os comunistas vão enviar uma petição popular à Assembleia da República, ao Governo da República, ao Presidente da República e ao Presidente do Conselho de Administração dos CTT para demostrar o descontentamento das populações face à medida.

Os novos horários ainda não foram divulgados, o que não impede a CDU de ter certeza quanto ao impacto negativo que a redução trará para o público. Citado pelo gabinete de comunicação da coligação, Ricardo Lume afirmou: “A degradação dos serviços prestados pelos CTT é uma realidade que já ultrapassa o aceitável”. O deputado considera “inconcebível que os CTT, empresa que tem obrigações de prestação de serviço público postal, reduza o horário de funcionamento para metade nas Estações dos CTT do concelho do Porto Moniz e do concelho de São Vicente. As populações necessitam destes serviços, que não podem ser geridos apenas na perspectiva do lucro empresarial”, defendeu.

O objectivo é que a empresa, privatizada em 70% em 2013 e nos restantes 30% em 2014, volte atrás na decisão, tendo Ricardo Lume recordado o importante papel dos correios “na coesão social, económica e territorial” da Madeira.