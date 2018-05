CDU pede requalificação da Praia Formosa

A CDU realizou esta manhã uma iniciativa política, onde exigia a requalificação da Praia Formosa. Nesta iniciativa Herlanda Amado, deputada municipal, relembrou as denúncias feitas pelos comunistas, ao longo dos últimos anos, sobre “o abandono da Praia Formosa por parte das entidades competentes”, salientando o facto de o Governo Regional e a Câmara Municipal do Funchal “não terem assumido as suas responsabilidades” de preservação da zona balnear de “excelência que é a Praia Formosa”, permitindo que a única praia de acesso livre do Funchal, se transforme numa “sucata”, através de uma “postura não só irresponsável, mas recrimináveis a todos os níveis”.

Herlanda lamentou o facto de não se aproveitar as potencialidades desta frente mar, sendo “urgente a salvaguarda deste património, antes que seja tarde demais” e referiu a apresentação de uma proposta da CDU, na sessão da Assembleia Municipal de 30 de Abril, aprovada por unanimidade, para que a Câmara Municipal do Funchal desenvolva “todos os mecanismos e instrumentos (quer de ordenamento do território, quer financeiros, entre outros) no sentido de criar as condições para a requalificação da Praia Formosa aos mais diversos níveis, dando assim cumprimento ao consagrado em sede de Plano Director Municipal, aprovado na sessão da Assembleia Municipal de 26 de Março de 2018”, explica a deputada municipal, relembrado que o Funchal e a Região “necessitam de uma Praia Formosa requalificada em termos urbanísticos, paisagísticos e ambientais”.