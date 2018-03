CDU lamenta constantes adiamentos da 2.ª fase de construção das obras do Bairro de São Gonçalo

“Já por diversas vezes, com protagonistas diferentes, o Governo Regional anunciou com pompa e circunstância o início da tão desejada 2.ª fase da construção do Conjunto Habitacional de São Gonçalo, mas não passou de pura propaganda”. A afirmação é de Ricardo Lume, que realizou uma iniciativa, intitulada ‘Obras de Santa Engrácia da Região Autónoma da Madeira’.

O porta-voz do partido disse que “as obras do Bairro de São Gonçalo são, sem dúvida, um dos expoentes máximos das Obras de Santa Engrácia da Região Autónoma da Madeira”, sendo que “a 1º fase da construção do bairro de São Gonçalo teve início há mais de 10 anos e foi concluída em 2011”.

“Desde o ano de 2011, o início da 2.ª fase da obra tem sido adiada consecutivamente. Já por diversas vezes, com protagonistas diferentes, o Governo Regional anunciou com pompa e circunstância o início da tão desejada 2.ª fase da construção do Conjunto Habitacional de São Gonçalo, mas não passou de pura propaganda”, apontou.

Ricardo Lume referiu que “em Agosto de 2016 o Governo Regional fez uma conferência de imprensa para inaugurar uma placa com o anuncio do início da 2.ª fase do Bairro de São Gonçalo que teria um custo de 2,5 milhões de euros”, mas pouco tempo depois da referida conferência “a placa simplesmente desapareceu”.

“Em Junho de 2017 é novamente anunciado o lançamento do concurso para a construção de 30 habitações referentes à 2.ª fase das obras do Bairro de São Gonçalo, com um custo 2,4 milhões de euros. A 12 de Dezembro de 2017, a senhora presidente do IHM anunciou que o Governo Regional já tinha adjudicado a 2ª fase do Conjunto Habitacional de São Gonçalo. O que é certo é que até o dia de hoje as obras ainda não tiveram início”, frisou.

O porta-voz da iniciativa política disse que “enquanto este processo decorre existem dezenas de famílias alojadas provisoriamente à espera que a 2.ª fase do Bairro de São Gonçalo esteja concluída”.

“Se a empreitada já está adjudicada não é perceptível porque é que as obras não avançam. Este é mais um exemplo flagrante das obras de Santa Engrácia da Região Autónoma da Madeira”, realçou.