CDU denuncia “falsas promessas de Paulo Cafôfo”

A CDU promoveu, esta manhã, uma iniciativa política, junto ao Centro de Saúde de Santo António, para denunciar “as falsas promessas de Paulo Cafôfo”.

“Este foi um verão intenso de intervenções em muitas ruas e artérias do centro da cidade do Funchal. Intervenções que causaram transtorno aos muitos funchalenses que se viram confrontados com várias obras a decorrer em simultâneo, deixando a nú a falta de coordenação entre entidades, nomeadamente com o Governo Regional, fazendo com que muitos munícipes fossem prejudicados devido às guerrilhas entre PSD e PS”, afirmou Herlanda Amado.

A deputada municipal salientou que “algumas destas intervenções foram feitas sob o pretexto de ter uma cidade cada vez mais acessível aos peões e com menos automóveis, mas também aqui fica provado que a Câmara Municipal gere a cidade a duas velocidades e sem ter em atenção as particularidades de quem vive no centro e de quem vive nas zonas limítrofes da Cidade” e deu como exemplo o Percurso pedonal que liga as freguesias de São Martinho a Santo António.

“Neste percurso que liga as freguesias de São Martinho a Santo António através do Caminho Dr. Barreto até à Quinta do Leme, a única intervenção visível, foi a colocação e a retirada das placas a inaugurar o Percurso Pedonal Fitness, porque as tão prometidas obras de melhoramento, que são urgentes e necessárias, para garantir segurança aos muitos que diariamente fazem as suas caminhadas, até hoje ainda não saíram do papel”, explica a comunista.

“As intervenções necessárias em muitas estradas e arruamentos do nosso concelho são urgentes e necessárias, mas têm que ser pensadas e discutidas com os munícipes, com intervenções calendarizadas e coordenadas”, rematou Herlanda Amado.