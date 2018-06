CDU denuncia atentado ambiental na Ribeira da Metade, no Faial

A CDU denunciou hoje, 19 de Junho, mais um atentado paisagístico e ambiental na Região que acontece “com o consentimento do Governo Regional e da Câmara Municipal de Santana” e faz referência à extracção de inertes, em particular na Ribeira da Metade, na Freguesia do Faial. Dizem os comunistas que os negócios das pedreiras e britadeiras “abafam todos os deveres da governação quanto àquela que deveria ser a obrigatória defesa dos valores ecologistas no desenvolvimento local e regional”. Uma situação que se agrava quando acontece em plena Reserva da Biosfera.

O Concelho de Santana foi reconhecido como Reserva Mundial da Biosfera pela UNESCO, a 29 de Junho de 2011 e tem como finalidade a conservação do património natural e o desenvolvimento das sociedades, aliado sempre à sustentabilidade. Situação que, segundo os comunistas, não se verifica nesta localidade. “A manutenção de pedreiras e britadeiras no leito da Ribeira da Metade, não só colide com os princípios inerentes a uma Reserva Mundial da Biosfera, mas também representam um grave atentado ambiental e paisagístico”, diz Ricardo Lume que aponta para a intensificação, nesta ribeira, de “extracção de inertes inclusivo em propriedades privadas sem o conhecimento nem o consentimento dos proprietários”, acusando o Governo Regional e a Autarquia Local de continuarem subjugados aos “lóbis da construção civil, pondo em causa a maior riqueza da nossa Região que é o património ambiental e paisagístico”.