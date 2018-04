CDU defende sistema de transportes aéreos favorável ao Porto Santo

A CDU realizou, esta tarde, uma iniciativa política no Porto Santo pela defesa de um sistema de transportes aéreos favorável ao desenvolvimento daquela ilha.

“É inaceitável tantos adiamentos na resolução do concurso público internacional. Mais parece que os governantes, na República e na Região, estão a brincar com a economia do Porto Santo e com os direitos dos porto-santenses”, declarou Edgar Silva.

Por sua vez, Hugo Nóbrega, responsável pela CDU no Porto Santo, apresentou as condições “necessárias e realistas” para um serviço de transportes aéreos para o desenvolvimento do Porto Santo.

Foram estas: “Preço único e custo justo do bilhete para os residentes na Região Autónoma da Madeira (à semelhança do que se pratica na Região Autónoma dos Açores); preço dos bilhetes mais atractivos para os turistas; preço acessível das alterações dos bilhetes; preço acessível no bilhete de um só trajecto (one way); horários dos voos adaptados às necessidades da ilha, mediante um acordo com a ANAC; um avião no mínimo com 36 lugares e com condições de transporte para doentes com dificuldades motoras; capacidade de bagagem de porão 23 quilogramas, mais oito quilogramas de bagagem de cabina para cada passageiro e capacidade de carga de 145 quilogramas por dia; bilhete corrido com ajustamento dos horários em função das chegadas dos aviões com ligações externas; a possibilidade da realização de voos extraordinários, às terças, sextas e no mês de Janeiro (folgas e manutenção do Navio Lobo Marinho), mediante um acordo com a ANAC”.