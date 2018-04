CDU contra a destruição do calhau em S. Vicente

A CDU/Madeira realizou este domingo de manhã uma iniciativa política em São Vicente onde foi criticada a decisão do Governo Regional de ocupação do litoral na frente-mar, destruindo “o calhau” daquela vila com a construção de estacionamentos, numa plataforma que irá 12 metros mar adentro.

Edgar Silva entende que “turistificar o litoral é destruir e descaracterizar a paisagem, é atentar contra a defesa do ambiente, é ocupar levianamente a orla costeira e nada tem a ver com a defesa da oferta turística com qualidade” e é um atentado contra a qualidade da economia do turismo.

Nesta iniciativa a CDU assumiu a tarefa de questionar o Governo Regional e a Comissão Europeia quanto ao uso e abuso de dinheiros públicos em projectos que correspondem a graves atentados contra a paisagem e sem responsabilidade ambiental.