CDU apresenta prioridades para o próximo Orçamento da Câmara do Funchal

No âmbito do Estatuto do Direito da Oposição, e após reunião com o Vice-Presidente da Câmara Municipal do Funchal, a CDU apresentou, esta manhã, “as prioridades que devem constar do próximo Orçamento da Câmara Municipal para 2019”.

Herlanda Amado, deputada municipal, salientou como prioridades o aumento das intervenções nas acessibilidades nas zonas altas e super altas do concelho do Funchal, com o reforço efectivo da rubrica para esta área e a garantia de que a população continue a usufruir da Praia Formosa, com melhores infraestruturas, nomeadamente, estacionamentos e melhoria das zonas balneares. Na área da habitação, tendo em conta o grande deficit habitacional existente no concelho, diz não ser possível “contentar com as intervenções que a Autarquia tem feito nesta área, porque são significativamente insuficientes”, sendo necessária a “definição de metas concretas para lançar no Concelho a construção de mais habitação social” e uma “intervenção estrutural em todos os Bairros Sociais sobre a gestão do Município”, ficando a aguardar a apresentação do documento, com a certeza de que “tem de ser sempre um Orçamento para as pessoas”.