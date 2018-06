CDU aponta para “corrupção de valores” nos negócios das pedreiras

A CDU esteve hoje na Ribeira da Fundoa, no Concelho do Funchal, onde denunciou uma “gravíssima ameaça para a segurança de pessoas e bens”, relacionada com as “pedreiras e britadeiras” nas margens da ribeira, consideradas “zonas de cheias”.

Edgar Silva diz que para além de ser uma agressão ao ambiente e à paisagem, “o que está a acontecer na zona da Fundoa, nas margens da ribeira, é um processo que atenta contra a segurança da cidade do Funchal”, referiu o coordenador da CDU que diz tratar-se de uma “corrupção de valores”.

Acusa os negociantes das pedreiras e britadeiras de “abafar todos os deveres da governação quanto àquela que deveria ser a obrigatória defesa dos valores ecologistas no desenvolvimento local e

regional”.

Nesta iniciativa da CDU foram colocadas responsabilidades directas, quer da Câmara do Funchal, quer do Governo Regional, na promoção dos negócios das pedreiras e das britadeiras, na Ribeira da Fundoa, que atentam contra o ambiente e contra a segurança de pessoas e bens na cidade do Funchal.