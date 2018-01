CDU aguarda desde Novembro por resposta da CMF sobre animais abandonados

A CDU, através da sua representação municipal, terá solicitado à Câmara Municipal do Funchal (CMF), no passado mês de Novembro, esclarecimentos sobre os animais errantes e/ou animais abandonados no concelho. De acordo com um comunicado do partido, “lamentavelmente, até agora, o executivo da autarquia funchalense nada respondeu”.

A CDU justifica o pedido de informação com “situações de animais de companhia negligenciados e alvo de abandono e de maus tratos” que continuam a chegar ao conhecimento público e sublinha que pretende apurar a dimensão dos problemas no concelho, nomeadamente: “Quantos animais errantes em 2015, 2016 e 2017 foram referenciados? No concelho do Funchal, 2015, 2016 e 2017 quantos animais abandonados foram localizados? Quantos daqueles animais em 2015, 2016 e 2017 foram recolhidos e encaminhados para canil ou gatil? Quantos casos de violência e/ou maus tratos registados no concelho do Funchal em 2015, 2016 e 2017? Quantos animais errantes e/ou abandonados em 2015, 2016 e 2017 corresponderam a ‘processo de adopção’? Quantos animais errantes ou abandonados foram abatidos em 2015, 2016 e 2017 no Concelho do Funchal?”

“Sendo um dever cívico proteger os animais contra maus-tratos, existe uma função preventiva, e também o desempenho de uma função educativa, que obrigam a Câmara Municipal do Funchal a uma intervenção relativamente à causa animal”, remata a nota.