CDU acusa Governo Regional de “fazer falsas promessas às populações” na Calheta

A CDU realizou, hoje, uma iniciativa junto ao Centro de Saúde da Calheta, no âmbito da sua campanha ‘obras de Santa Engrácia’. Na ocasião o deputado Ricardo Lume acusou o executivo liderado por Miguel Albuquerque de “fazer falsas promessas às populações”, referindo-se à construção do novo Cento de Saúde da Calheta.

A construção do novo Cento de Saúde da Calheta, tal como explicou o deputado da CDU, foi anunciada “com pompa e circunstância como uma das mais importantes obras na área da Saúde que teria início em 2016”.

Intenção esta que seria entretanto alterada pelo Governo Regional, apesar de já existir para este fim “uma dotação orçamental de 2,65 milhões para 2016 (dos quais 2,23 milhões seriam provenientes de fundos comunitários), e que a conclusão das obras estava prevista para 2017, com um custo total de cerca de 7 milhões de euros, dos quais, segundo o Governo Regional, 86% seriam financiados pela União Europeia”.

Neste seguimento o Governo Regional optou por recuperar as antigas instalações, mas conforme denunciam os comunistas “dois anos depois nem as populações têm um centro de saúde novo nem as obras de recuperação do velho centro de saúde começaram”.

“Este é mais um exemplo de uma Obra de Santa Engrácia da nossa região, mas neste caso com uma agravante, pois o que foi prometido as populações da Calheta foi um centro de saúde novo e não um centro de saúde ‘recauchutado’”, rematou Ricardo Lume.